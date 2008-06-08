Приветствую!

Требуется написание модулей скриптов уникального биллинга.

Суть биллинга в наличии в нем 10 тарифов, которые должны быть интегрированы в систему голосования

за контентент портала, и стоимоть голоса начисляется как рейтинг (эквивалент суммы проплаты)

голосующего так и увеличивает рейтинг владельца контента (на сумму эквивалентную проплате, т.е.

виртуальные деньги).

При этом контент за который отдан голос автоматически загружается на профайл голосуещего в

определенный раздел.

Средства на уникальный счет каждого пользователя зачисляются и пополняются основными платежными

системами WebMoney, VISA, Master Card. Ваши предложения:Цена и Время?

Желательно Связатся через Скайп - Plantatorr для полробной инфй!!!

Заказчик не я заказчик девушка!!!

Сайт www.faceoff.ru