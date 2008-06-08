Разработка движка для социальной сети. Требуется разработчик движка и оснастки для соц. сетей. Требования php, sql , web 2.0. за подробностями на monax.departed dog ...
Требуется написание модулей скриптов
Приветствую!
Требуется написание модулей скриптов уникального биллинга.
Суть биллинга в наличии в нем 10 тарифов, которые должны быть интегрированы в систему голосования
за контентент портала, и стоимоть голоса начисляется как рейтинг (эквивалент суммы проплаты)
голосующего так и увеличивает рейтинг владельца контента (на сумму эквивалентную проплате, т.е.
виртуальные деньги).
При этом контент за который отдан голос автоматически загружается на профайл голосуещего в
определенный раздел.
Средства на уникальный счет каждого пользователя зачисляются и пополняются основными платежными
системами WebMoney, VISA, Master Card. Ваши предложения:Цена и Время?
Желательно Связатся через Скайп - Plantatorr для полробной инфй!!!
Заказчик не я заказчик девушка!!!
Сайт www.faceoff.ru
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