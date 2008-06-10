Мамбот "Разместить в блоге" для Joomla 1.0.x

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки193 просмотра

Требуется разработать (если имеются наработки, сойдет и готовый) небольшой мамбот для Joomla 1.0.x, позволяющий после каждого материала вставлять "Разместить в блоге" - форму с кодом заголовка и анонса статьи со ссылкой на материал на сайте, адоптированном к LJ и аналогичным системам. Пример можно посмотреть на сайте http://www.championat.ru, зайдя в любую из размещенных там статей. Нужно буквально тоже самое.

Joomla
17 лет назад
mikluho
Михаил 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

aurora
39 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$50
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик, который четко знает чего хочет, никаких трудностей в работе. Почти всегда онлайн, а потому всегда можно уточнить определенные детали. Оплата в срок, как договаривались, никаких задержек. Буду рад сотрудничать дальше

Заявки фрилансеров

aurora
39 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад