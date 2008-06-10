Мамбот "Разместить в блоге" для Joomla 1.0.x

Требуется разработать (если имеются наработки, сойдет и готовый) небольшой мамбот для Joomla 1.0.x, позволяющий после каждого материала вставлять "Разместить в блоге" - форму с кодом заголовка и анонса статьи со ссылкой на материал на сайте, адоптированном к LJ и аналогичным системам. Пример можно посмотреть на сайте http://www.championat.ru, зайдя в любую из размещенных там статей. Нужно буквально тоже самое.