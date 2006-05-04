mikluho

Михаил Георгиев mikluho

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Журналист с 5-летним стажем и опытом написания текстов на самые разные темы

  • Адаптация компонента тегов для Joomla 1.5

    $50

    Есть неплохой компонент+мамбот тэгов для Joomla - SimpleTags. На протяжении нескольких лет использовался с Joomla 1.0.x, работал и устраивал. Однако возникла необходимость перехода на старшую версию Жумлы и выяснилось, что с ней компонент несовместим, конкретнее ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка модуля eventCal (Joomla)

    Требуется доработать базовый модуль компонента Joomla eventCal. Базовый показывает предстоящие события, то есть те, которые состоятся завтра и так далее. Требуется, чтобы модуль учитывал и события текущего дня. Модуль прилагается.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Мамбот "Разместить в блоге" для Joomla 1.0.x

    $50

    Требуется разработать (если имеются наработки, сойдет и готовый) небольшой мамбот для Joomla 1.0.x, позволяющий после каждого материала вставлять "Разместить в блоге" - форму с кодом заголовка и анонса статьи со ссылкой на материал на сайте, ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработка компонента тэгов для Joomla

    $20

    Есть неплохой компонент+мамбот тэгов для Joomla - SimpleTag. Все в нем хорошо и не сложно, но есть одно "но". Он сортирует материалы, выводимые по тому или иному тэгу от старого к новому, то есть старые ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка компонента спорт.прогнозов для Joomla

    $100

    Требуется разработать (или создать на базе уже существующих компонентов) компонент футбольных прогнозов для Joomla. Компонент должен работать следующим образом: администратор добавляет матчи, на которые принимаются прогнозы, зарегистрированные пользователи дают свои прогнозы (прием должен закрываться в ...

    Joomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка компонента рассылки

    Требуется доработать один из существующих компонентов рассылки Joomla/Mambo (Newsletter, YaNC - в общем, на ваш вкус). Задача - чтобы было к примеру как здесь (http://www.sf-online.ru/newsSubscription/newsSubscription.asp). То есть возможность создания нескольких разделов рассылки с возможностью в ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
web_invader
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$0
10 баллов
15 лет назад
Доработка модуля eventCal (Joomla)
Во второй раз сотрудничаю с этим человеком, и оба раза я остался очень доволен! Четкая постановка задачи, умение правильно объяснить конечную цель проекта. Очень легок в общении! Хорошая и своевременная оплата!
Отлично сработались, в короткие сроки. Почти всегда в Сети, поэтому легко контактировать на тему проекта. Работа выполнена на "отлично".
Ответный отзыв
aurora
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Мамбот "Разместить в блоге" для Joomla 1.0.x
Заказчик, который четко знает чего хочет, никаких трудностей в работе. Почти всегда онлайн, а потому всегда можно уточнить определенные детали. Оплата в срок, как договаривались, никаких задержек. Буду рад сотрудничать дальше
Сработались хорошо и быстро - все четко и даже раньше намеченного срока. Без нареканий, полностью удовлетворен. Уже после оплаты охотно проконсультировал. Рекомендую - приятно иметь дело с хорошим специалистом.
Ответный отзыв
web_invader
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Доработка компонента тэгов для Joomla
Отличный заказчик! Оплату получил сразу! Рад сотрудничеству с такими людьми!
Все отлично: сделано качественно, с настройкой и ОЧЕНЬ оперативно. Будем работать и в будущем.
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eugene_m
Евгений 
44 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов(-1)
$50
10 баллов
17 лет назад
Доработка компонента рассылки
Сработались хорошо. Четкое ТЗ. Оплата - без вопросов.
Сделано качественно. Помимо разработки компенента оказывалась помощь в установке и настройке.
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