Есть неплохой компонент+мамбот тэгов для Joomla - SimpleTags. На протяжении нескольких лет использовался с Joomla 1.0.x, работал и устраивал. Однако возникла необходимость перехода на старшую версию Жумлы и выяснилось, что с ней компонент несовместим, конкретнее ...
- $50Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется доработать базовый модуль компонента Joomla eventCal. Базовый показывает предстоящие события, то есть те, которые состоятся завтра и так далее. Требуется, чтобы модуль учитывал и события текущего дня. Модуль прилагается.Завершен15 лет назад
- $50
Требуется разработать (если имеются наработки, сойдет и готовый) небольшой мамбот для Joomla 1.0.x, позволяющий после каждого материала вставлять "Разместить в блоге" - форму с кодом заголовка и анонса статьи со ссылкой на материал на сайте, ...Завершен16 лет назад
- $20
Есть неплохой компонент+мамбот тэгов для Joomla - SimpleTag. Все в нем хорошо и не сложно, но есть одно "но". Он сортирует материалы, выводимые по тому или иному тэгу от старого к новому, то есть старые ...Завершен16 лет назад
- $100
Требуется разработать (или создать на базе уже существующих компонентов) компонент футбольных прогнозов для Joomla. Компонент должен работать следующим образом: администратор добавляет матчи, на которые принимаются прогнозы, зарегистрированные пользователи дают свои прогнозы (прием должен закрываться в ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется доработать один из существующих компонентов рассылки Joomla/Mambo (Newsletter, YaNC - в общем, на ваш вкус). Задача - чтобы было к примеру как здесь (http://www.sf-online.ru/newsSubscription/newsSubscription.asp). То есть возможность создания нескольких разделов рассылки с возможностью в ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Требуется несложный скрипт футбольных прогнозов. Конкретно: регистрация и прием прогнозов от пользователей, автоподсчет результатов после введения счетов, генерация турнирной таблицыВеб-программирование17 заявокЗакрыт18 лет назад