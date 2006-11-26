aurora

Владимир Осипов aurora

 
38 летУкраина/Черновцы
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Наше портфолио: http://www.aurorascorpio.com

Основное направление нашей деятельности - создание вебсайтов разной степени сложности (от сайтов-визиток до Интернет-магазинов).

Разрабатываем веб-сайты как с использованием готовых программных решений, адаптируя их под нужды заказчика, так и пишем с нуля. Предпочитаем использовать одну из лучших сегодня CMS - Joomla.

Также одним из направлений нашей деятельности является программирование, разработка скриптов, работа с базами данных. Поможем вам установить различные скрипты, доработаем их под Ваши требования.

Занимаемся разработкой шаблонов и версткой под движки форумов PhpBB2, IPB, SMF. А также CMS Joomla.

Кроме того принимаем заказы на дизайн логотипов, баннеров.

Выполняем переводы (Английский, Русский, Украинский) преимущественно технических текстов (также переводы программ, скриптов).

AuroraScorpio :

* Качественно

* Современно

* Эффективно

Joomla
Портфолио
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Отзывы заказчиков
mikluho
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Мамбот "Разместить в блоге" для Joomla 1.0.x
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Yastreb
45 летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
16 лет назад
Сверстать дизайн для форума SMF
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
polmaster
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$60
10 баллов
17 лет назад
Переделка форума - срочно!
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
rosincom
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
$50
10 баллов
17 лет назад
Поднять тИЦ
Работа действительно была Выполнено качественно и вовремя. Однако через месяц тИЦ ипал с 1500 до 350. Стартовала раскрутка с тИЦ800. Через месяцстал 350. Испонитель отказывается доводить работу до должного уровня. Выводы делать не берусь, но и НЕ РЕКОМЕНДУЮ обращаться к данному исполнитель с заказами на SEO. Работу оплачивал из расчета 50$ за сотню, что не мало и расчитывал на качественную услугу.
предоставил необходимые условия для работы, все время был на связи, оплата производилась каждый этап без задержки.
Ответный отзыв
Gloin
Гость 
70 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$15
10 баллов
17 лет назад
Доработка php скрипта BlogHoster
Великолепный человек,как и великолепный знаток своего дела, всем рекомендую! Будем работать вместе и дальше!
Приятно работать с заказчиком, четко и быстро предоставляет всю необходимую информацию. Быстро реагирует и отвечает. Оплата без задержек.
Ответный отзыв