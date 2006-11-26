Наше портфолио: http://www.aurorascorpio.com

Основное направление нашей деятельности - создание вебсайтов разной степени сложности (от сайтов-визиток до Интернет-магазинов).

Разрабатываем веб-сайты как с использованием готовых программных решений, адаптируя их под нужды заказчика, так и пишем с нуля. Предпочитаем использовать одну из лучших сегодня CMS - Joomla.

Также одним из направлений нашей деятельности является программирование, разработка скриптов, работа с базами данных. Поможем вам установить различные скрипты, доработаем их под Ваши требования.

Занимаемся разработкой шаблонов и версткой под движки форумов PhpBB2, IPB, SMF. А также CMS Joomla.

Кроме того принимаем заказы на дизайн логотипов, баннеров.

Выполняем переводы (Английский, Русский, Украинский) преимущественно технических текстов (также переводы программ, скриптов).

AuroraScorpio :

* Качественно

* Современно

* Эффективно