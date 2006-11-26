Наше портфолио: http://www.aurorascorpio.com
Основное направление нашей деятельности - создание вебсайтов разной степени сложности (от сайтов-визиток до Интернет-магазинов).
Разрабатываем веб-сайты как с использованием готовых программных решений, адаптируя их под нужды заказчика, так и пишем с нуля. Предпочитаем использовать одну из лучших сегодня CMS - Joomla.
Также одним из направлений нашей деятельности является программирование, разработка скриптов, работа с базами данных. Поможем вам установить различные скрипты, доработаем их под Ваши требования.
Занимаемся разработкой шаблонов и версткой под движки форумов PhpBB2, IPB, SMF. А также CMS Joomla.
Кроме того принимаем заказы на дизайн логотипов, баннеров.
Выполняем переводы (Английский, Русский, Украинский) преимущественно технических текстов (также переводы программ, скриптов).
AuroraScorpio :
* Качественно
* Современно
* Эффективно
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