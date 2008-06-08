Требуется разработать (если имеются наработки, сойдет и готовый) небольшой мамбот для Joomla 1.0.x, позволяющий после каждого материала вставлять "Разместить в блоге" - форму с кодом заголовка и анонса статьи со ссылкой на материал на сайте, ...
Видео плеер на флеш
Куплю видео плеер на флеш.
Нужна поддержка xml и чтобы плеер показывал название видео которое играется.
Нужны кнопки
- плей
- пауза
- стоп
- следующее видео
- предидущее видео
- громкость
Оплата в вебмани.
Пожалуйста показывайте плееры и называйте цену.
Заявки фрилансеров
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