Видео плеер на флеш

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок371 просмотр

Куплю видео плеер на флеш.

Нужна поддержка xml и чтобы плеер показывал название видео которое играется.

Нужны кнопки

- плей

- пауза

- стоп

- следующее видео

- предидущее видео

- громкость

Оплата в вебмани.

Пожалуйста показывайте плееры и называйте цену.

17 лет назад
pitoniys
Igor Kalinin 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров