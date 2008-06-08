Верстка дизайна

Задача: Существует сайт на www.ucoz.ru На сайте есть разделы новостей (Спорт, Музыка,Авто-мото, Компьютеры,Экономика и финансы и т.д) Нужно создать скрипт или придумать другой способ автоматического или ручного импорта новостей с других ...