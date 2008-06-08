Верстка дизайна

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок262 просмотра

Необходимо сверстать готовый макет дизайна

17 лет назад
WriteX
Виктор 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Slice_design
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

Slice_design
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад