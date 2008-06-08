Куплю видео плеер на флеш. Нужна поддержка xml и чтобы плеер показывал название видео которое играется. Нужны кнопки - плей - пауза - стоп - следующее видео - ...
Веб грабер с распределенной нагрузкой на сервер
Интересует грабер тегов по списку сайтов с паузами при сборе, с использованием подстановки прокси при сборе.
Данные парсяться из HTML кода. Требуется приложение под freebsd + apache (php, cgi, python).
Помимо сбора данных о сайта требуется осуществлять выборки из собранных данных в MySQL для повторного прохода и сбора ссылок на предмет наличия страниц, содержащих определенные слова и извлечения требуемых данных.
В момент сбора должны использоваться неполная нагрузка на сервер, т.к. на нем работают другие сайты.
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