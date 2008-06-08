Веб грабер с распределенной нагрузкой на сервер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки172 просмотра

Интересует грабер тегов по списку сайтов с паузами при сборе, с использованием подстановки прокси при сборе.

Данные парсяться из HTML кода. Требуется приложение под freebsd + apache (php, cgi, python).

Помимо сбора данных о сайта требуется осуществлять выборки из собранных данных в MySQL для повторного прохода и сбора ссылок на предмет наличия страниц, содержащих определенные слова и извлечения требуемых данных.

В момент сбора должны использоваться неполная нагрузка на сервер, т.к. на нем работают другие сайты.

ApacheHTMLMySQLPHPPython
17 лет назад
gogison
41 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв

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