Веб грабер с распределенной нагрузкой на сервер

Интересует грабер тегов по списку сайтов с паузами при сборе, с использованием подстановки прокси при сборе.

Данные парсяться из HTML кода. Требуется приложение под freebsd + apache (php, cgi, python).

Помимо сбора данных о сайта требуется осуществлять выборки из собранных данных в MySQL для повторного прохода и сбора ссылок на предмет наличия страниц, содержащих определенные слова и извлечения требуемых данных.

В момент сбора должны использоваться неполная нагрузка на сервер, т.к. на нем работают другие сайты.