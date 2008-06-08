Импорт новостей

Задача:

Существует сайт на www.ucoz.ru

На сайте есть разделы новостей (Спорт, Музыка,Авто-мото, Компьютеры,Экономика и финансы и т.д)

Нужно создать скрипт или придумать другой способ автоматического или ручного импорта новостей с других новостных сайтов (пример -http://readme.ru/ ) что бы он сам добавлял новости по разделам от к примру заданного пользователя (admin).

Вот пример http://news.deport.ru/ тама созданы разные разделы новостей и автоматом добаляются новости с сайта http://ru.redtram.com/

Цена договорная