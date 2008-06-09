Интеграция дизайна в движок

Здравствуйте.

Имеется готовый дизайн разработанный для системы дистанционного обучения "CLIX". Система написана на JAVA и немного PHP все необходимые исходники имеются. Нужно натянуть готовый дизайн на готовый движок , так же проверстать дизайн, по всем стандартам, тоесть: сделать его фиксированным, чтобы под все браузеры и все разрешение монитора смотрелся одинаково. Сроки 5-7 дней. Подробнее обьясню при контатке. Желательно опыт работы с подобными системами.