Доработка проекта на EXT JS

1. Требуется доработать существующие формы на EXT JS

2. Требуется разработать несколько новых дополнительных форм на EXT JS

3. Требуется разработать конструктор простых форм на EXT JS (рассматриваются варианты как серверного, так и десктоп приложения) - как пример : http://tof2k.com/ext/formbuilder2/ - Нужно аналогичное решение, но адаптированное для работы с нашей БД

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