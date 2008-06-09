Интеграция системы UserManagement с любыми другими

Имеется простая система User Management с набором стандартных функций. (регистарция/логин-логаут/изменнение пароля-данных и т.д.)

Необходимо разработать универсальную систему, чтобы можно было легко интегрировать любые другие скрипты имеющие свою User Management – форумы, блоги, CMS, и т.д.

Интеграция должна быть по возможность полной. Так чтобы если посетитель регистриуется в системе, она бы автоматом регистроровала его на форуме и наоборот. Пользоветель меняет пароль на форуме, пароль в системе тоже должен поменятся на тот же. И так для всего.

Я это вижу как некий модуль обеспечивающий связь и набор плагинов для каждого форума/блога/CMS определяющих индивидуальные особенности конкертной системы.

Для начала потребуется сделать интеграцию с vbulletin, phpbb, wordpress, smf и joomla.

Задача довольно сложная и не тривиальная, включает в себя необходимость перелопатить несоклько чужих скриптов, чтобы понять как там устроен User Management.

Пишите ваши предложения по цене и срокам только если вы уверены что Вам это все по силам.

UPD: Получил несколько вопросов по поводу OpenID. Это сюда не подойдет. Еще раз глобальная задача:

У меня есть скрипт. На его основе можно построить некоий специфический сайт. Узко специализированный. У скрипта есть своя система юзеров. Скрипт всем нравится до того момента пока не доходит до прикручивания форума. Одним нужен VB другим phpbb третьим еще что-то. Заставлятиь посетителей регистрироваться и логиниться два раза (сначала на сайте потом на форуме) - нехорошо. Вот и надо сделать универсальный мост к любым форумам.

И сделать так чтобы егли завтра появлится каки-нить новый phpvb4 то просто изучается его система авторизации и пишется новый файл-плагин для него и сразу он работает.

UPD2: Ничего в коде интегрируемых скриптов трогать нельзя.