Правка глюков в CMS

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Закрыт10 заявок187 просмотров

Нужно поправить глюки в рипе на http://www.0629.com.ua/. Надо лезть в php-код + возвожно в мускульные таблицы.

В кратце - не работают некоторые разделы админки, новостей и т.д.

Хотелось бы услышать примерные сроки и цену.

PHP
17 лет назад
marsplanet
Василий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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