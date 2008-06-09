1. Требуется доработать существующие формы на EXT JS 2. Требуется разработать несколько новых дополнительных форм на EXT JS 3. Требуется разработать конструктор простых форм на EXT JS (рассматриваются варианты как серверного, так ...
Правка глюков в CMS
Нужно поправить глюки в рипе на http://www.0629.com.ua/. Надо лезть в php-код + возвожно в мускульные таблицы.
В кратце - не работают некоторые разделы админки, новостей и т.д.
Хотелось бы услышать примерные сроки и цену.
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