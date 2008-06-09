Правка глюков в CMS

Нужно поправить глюки в рипе на http://www.0629.com.ua/. Надо лезть в php-код + возвожно в мускульные таблицы.

В кратце - не работают некоторые разделы админки, новостей и т.д.

Хотелось бы услышать примерные сроки и цену.