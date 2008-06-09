Соединить SOAP вебсервис с сайтом

Работа в следующем:

Есть вебсервис с набором функций

Есть дизайн сайта (отверстанный)

Надо:

1) Соединить вебсервис (soap) с сайтом (как понимаете надо будет его переверстать под это дело), написать несколько блоков на аяксе, прикрутить карту maps.google к адресам компаний (точки есть).

2) Сделать ЧПУ на сайте

Сделать все это за текущую неделю.

Рассматриваются предложения только с указанием ориентировочной цены.

Оплата только через СБС на weblancer

Решение будет приниматься завтра.