Два xml-парсера крупных контент провайдеров.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок261 просмотр

Нужно написать два скрипта, которые будут (не сильно грузя сервер) получать файл в формате xml от контент провайдера и вливать данные в mysql-базу.

Описание структуры первого xml-файла - http://wa.net.ua/xml.zip (PlayFon - код 7872552)

Описание структуры второго провайдера - http://wa.net.ua/export.doc (i-Free - код {BD68B422-86B9-4CF9-B604-18A55D1B94C0}), коды нужны для подстановки в скрипты.

Код должен быть чистым с комментариями. Скрипты будут выполнятся раз в сутки. Чем меньше нагрузка на сервер тем лучше.

Вывод будет выглядеть примерно так http://games.mobiguru.ru/

Язык - PHP, база MySQL

MySQLPHP
17 лет назад
UkrSoft
42 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

beprime
Юрий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

beprime
Юрий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

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