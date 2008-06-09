Два xml-парсера крупных контент провайдеров.

Нужно написать два скрипта, которые будут (не сильно грузя сервер) получать файл в формате xml от контент провайдера и вливать данные в mysql-базу.

Описание структуры первого xml-файла - http://wa.net.ua/xml.zip (PlayFon - код 7872552)

Описание структуры второго провайдера - http://wa.net.ua/export.doc (i-Free - код {BD68B422-86B9-4CF9-B604-18A55D1B94C0}), коды нужны для подстановки в скрипты.

Код должен быть чистым с комментариями. Скрипты будут выполнятся раз в сутки. Чем меньше нагрузка на сервер тем лучше.

Вывод будет выглядеть примерно так http://games.mobiguru.ru/

Язык - PHP, база MySQL