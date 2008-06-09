Нужно написать два скрипта, которые будут (не сильно грузя сервер) получать файл в формате xml от контент провайдера и вливать данные в mysql-базу. Описание структуры первого xml-файла - http://wa.net.ua/xml.zip (PlayFon - ...
Помощь с форумом IPB
Нужна помощь в форуме IPB
По модам и компонентам.
Заранее благодарю. Символическая оплата гарантируется.
Прошу отвечать только тех у кого есть или был ИПб и кто в нем хорошо разбирается.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Нескучный дизайн и логотип интернет-шопа, 2 элемента на флэше Требуется дизайнер/флэшер для интернет-магазина. Имеется набросок: http://www.xerenade.com/_work/diverse/high-end-shoes 1. Нужно несколько "освежить" этот дизайн и создать 6 ...Завершен17 лет назад
Работа в следующем: Есть вебсервис с набором функций Есть дизайн сайта (отверстанный) Надо: 1) Соединить вебсервис (soap) с сайтом (как понимаете надо будет его переверстать под это дело), написать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Необходимо доделать социальную сеть на Друпал. Программист, который делал резко куда-то пропал, хотя все шло нормально. Возможно несчастный случай. Большая часть проекта уже сделана. Мультисайтинг готов. Сделан на общих таблицах. Все основные модули тоже поставлены ...Закрыт17 лет назад
Нужен скрипт, с контролем доставки и т.п. Объем - 20 тыс писем в день, вложения до мегабайта. Важно, чтоб за спам не приняли.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Мне надо переделать анкету на сайте http://registracia.vze.com/ на отдельную страницу на PHPЗавершен17 лет назад
Нужно поправить глюки в рипе на http://www.0629.com.ua/. Надо лезть в php-код + возвожно в мускульные таблицы. В кратце - не работают некоторые разделы админки, новостей и т.д. Хотелось ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $600
1. Требуется доработать существующие формы на EXT JS 2. Требуется разработать несколько новых дополнительных форм на EXT JS 3. Требуется разработать конструктор простых форм на EXT JS (рассматриваются варианты как серверного, так ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Имеется простая система User Management с набором стандартных функций. (регистарция/логин-логаут/изменнение пароля-данных и т.д.) Необходимо разработать универсальную систему, чтобы можно было легко интегрировать любые другие скрипты имеющие свою User Management – форумы, блоги, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен ПХП-скрипт рассылки 1) Пользователь заходит на сайт 2) Вводит свой е-мэйл 3) Получает на е-мэйл письмо с проверкой адреса (я знаю, что обычно там дается ссылка, по которой надо перейти) ...Закрыт17 лет назад