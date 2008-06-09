Помощь с форумом IPB

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Завершен3 заявки153 просмотра

Нужна помощь в форуме IPB

По модам и компонентам.

Заранее благодарю. Символическая оплата гарантируется.

Прошу отвечать только тех у кого есть или был ИПб и кто в нем хорошо разбирается.

17 лет назад
Kvai-Gon
Гость 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$20
Отличный, добросовестный, умный человек. Знает что делает и знает довольно неплохо. Если будете задумываться брать ли его, так не задумывайтесь, берите!
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Будем продолжать сотруднисать.

Заявки фрилансеров

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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