Скрипт на php

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок327 просмотров

Нужен скрипт на php, который сможет заходит с логин/пасс на некоторые сайты, парсить/сохранять простую инфу по моему запросу, делать постинг сообщений по шаблонам, вести простую стату. Подробности в ПМ.

PHP
17 лет назад
legion2k
Егор 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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