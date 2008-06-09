Необходим набор информеров биржевой тематики, подробный список в приложении Все данные забираются с сайта www.brocompany.ru Пишем сроки и сумму, просто возьмусь за проект неинтересно skype: wild_wolf_spb
Скрипт на php
Нужен скрипт на php, который сможет заходит с логин/пасс на некоторые сайты, парсить/сохранять простую инфу по моему запросу, делать постинг сообщений по шаблонам, вести простую стату. Подробности в ПМ.
Заявки фрилансеров
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