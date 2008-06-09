Игра орел-решка. Очень простой и быстрый сайт.

Необходимо создать сайт для игры в орел-решка. На сайте всего одна страница и простейший скрипт. Работы буквально на час и еще 30 минут на тест. Поэтому оплата 700 рублей

Похожий сайт - http://www.1gold-game.com

Только мне не нужны все меню которые там есть, только сама игра (см. образец). Картинки есть.

За подробностями - в icq или емейл.

образец: http://i012.radikal.ru/0806/6c/5712515a0bb2.jpg