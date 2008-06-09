Необходимо создать сайт для игры в орел-решка. На сайте всего одна страница и простейший скрипт. Работы буквально на час и еще 30 минут на тест. Поэтому оплата 700 рублей Похожий сайт - ...
Lightbox наворот
Нужно дописать скрипт lightbox (http://www.huddletogether.com/projects/lightbox2/) чтобы была возможность просматривать группы фоток с минимальным кол-вом кликов. Требуемые новые кнопки : следующая, предыдущая, фото 1-N, слайд-шоу, закрыть. Все кнопки нужны снизу фото, там где находится кнопка закрыть. Прелагайте срок и цену.
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