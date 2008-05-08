Заинтересован в поиске компаньона для доработки собственной cms
мой мейл = [email protected]
пишите)
сейчас использую - php, mysql, javascript+ajax, html+dhtml, css
ранее программировал - ассемблер, PL/1, pascal, delphi
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
10 баллов
16 лет назад
Все ок, дал сэмпл кода в личку :)
Ответный отзыв
Честный заказчик! Даже получив решение от других, не отказался от вознаграждения.
$0
10 баллов
16 лет назад
Приятно сотрудничать с приятным человеком. Задачу выполнил просто и со вкусом, при этом все необходимое было сделано быстро и качественно. Спасибо! Заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
$0
10 баллов
16 лет назад
Принялся за работу незамедлительно, выполнил в срок, качественно и по демократичной цене!
Ответный отзыв
Толковый заказчик - знает что хочет, составил подробное ТЗ, помог с материалами, оплатил вовремя
Веб-программирование
5 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $200
от 30 дней
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга