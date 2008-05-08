wworldua

Гость wworldua

 
68 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Заинтересован в поиске компаньона для доработки собственной cms

мой мейл = [email protected]

пишите)

сейчас использую - php, mysql, javascript+ajax, html+dhtml, css

ранее программировал - ассемблер, PL/1, pascal, delphi

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDelphiAjax
Отзывы заказчиков
jobphp
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Генератор еpub на PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
acopy
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Простая работа на ajax
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
c0p
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Md5 шифрование
Все ок, дал сэмпл кода в личку :)
Честный заказчик! Даже получив решение от других, не отказался от вознаграждения.
Ответный отзыв
solzy
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Написать простенький скрипт
Приятно сотрудничать с приятным человеком. Задачу выполнил просто и со вкусом, при этом все необходимое было сделано быстро и качественно. Спасибо! Заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Reygan
Андрей 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
SEO: htmls.ru
Принялся за работу незамедлительно, выполнил в срок, качественно и по демократичной цене!
Толковый заказчик - знает что хочет, составил подробное ТЗ, помог с материалами, оплатил вовремя
Ответный отзыв
Веб-программирование
5 отзывов
от $10
от 1 дня
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Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $200
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Интернет-магазины
нет отзывов
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от 2 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $20
от 2 дней
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Тестирование сайтов
нет отзывов
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