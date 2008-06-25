Md5 шифрование

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен21 заявка468 просмотров

Серверный скрипт, выполняющий кодирование введенной строки в MD5

PHP 4, оплата WMZ

PHP
17 лет назад
c0p
Allert 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

wworldua
Гость 
69 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
1 день
Все ок, дал сэмпл кода в личку :)
Честный заказчик! Даже получив решение от других, не отказался от вознаграждения.
motya11
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$1
1 день
arhangel-invest
Александр 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
assous
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов(-1)
17 лет назад
Александр бесплатно дал семпл кода :) Приятно, не жадный и не вредный. Спасибо!
jfk25
46 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Приятно работать с человеком. Всем рекомендую.
lyoxa
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
61 отзыв(-3)
17 лет назад
$5
Все ок, быстро и без проблем :)
Своевременная оплата, все гуд.
developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
17 лет назад
$10
sd2k
44 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

wworldua
Гость 
69 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
motya11
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
arhangel-invest
Александр 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад
assous
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов(-1)
17 лет назад
jfk25
46 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
lyoxa
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
61 отзыв(-3)
17 лет назад
developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
17 лет назад
sd2k
44 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Модуль для ДЛЕ (универсальный)

    $50

    Небходимо написать небольшой модуль для ДЛЕ 6.x-7.x Суть модуля сообщю при переписке! Обязательным условием явлется выплнение работы по небольшому договору и возможность восить изменения/дополнени в готовый модуль! (доплата соответственно!) ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Flash галерея

    Приветствую всех. Требуется установить flash-галерею. Особенности: — полная русификация — на страницах расположены превьюшки, по 25 штук (размер их как на http://www.formula1.com/gallery/race/2008/794/) — разбивка на ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен скрипт опроса

    Порядка 10 вопросов, по несколько вариантов ответов на каждый из них Нужен опрос, чтобы стоял на сайте и работал Желательно без использования баз данных Возможна установка готового скрипта

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Php код — очистка exif

    Необходимо написать php код который бы чистил exif информацию в jpg файлах. Но есть одно ограничение — версия php 4. Т.е. необходимо что бы не рушилась функция createimagefromjpeg при подгрузке кеноновских(и ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Встроить скрипт в вирт маркет

    $20

    Есть скрипт нужно чтобы он инклюдился в полном описании товара , и добавить в админку кнопку добавления.. будет таких скриптов 7 разных видов = суть одна и таже знающему вирт маркет работы на 1 ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт на javascript для работы со списком

    $50

    Нужно сделать скрипт на javascript для работы со списком в таблице. Макет- http://bygp.ru/list.html Работа со списком включает: - возможность сортировки выбранного поля в списке ( один раз кликаем на поле- сортировка ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сделать полный аналог каталога

    $250

    Нужен полный аналог http://codebase.mql4.com/ru/ со всеми имеющимися функциями с предоставлением исходного кода. После создания добавить по 25 приложений в каждую категорию. Пожалуйста, добавляйте ваше предложение только после подробного ознакомления с системой. Я ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад