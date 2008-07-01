Модуль для ДЛЕ (универсальный)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок319 просмотров

Небходимо написать небольшой модуль для ДЛЕ 6.x-7.x

Суть модуля сообщю при переписке!

Обязательным условием явлется выплнение работы по небольшому договору и возможность восить изменения/дополнени в готовый модуль! (доплата соответственно!)

Просьба отписываться только проекте не куда больше не писать!

Обязательно предоставляйте ссылки на ваши разработки в этой области!

Срок 2 дня!

17 лет назад
cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

KorsaR-ZN
32 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 отзывов
17 лет назад
$50
Отличный пример тому, каком должен быть хорошо оплачиваемый фрилансер! После получения задания уточнил некоторые детали, и уже на следующий день предоставит отчет своей работы! Тут же исправил все баги выслушал и сделал дополнения по ТЗ. В данной области человек полностью понимает свое дело! Советую заказывать стоящие проекты!
Хороший заказчик! Было предоставлено довольно детальное и понятное Техническое задание! В общем полностью доволен заказчиком!!!
tiamo13
Sas 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
11 отзывов(-2)
17 лет назад
Не отвечает в аське! Обговоренные 2 дня на выполнение проекта истекли 28 июня!

Заявки фрилансеров

KorsaR-ZN
32 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 отзывов
17 лет назад
tiamo13
Sas 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
11 отзывов(-2)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Flash галерея

    Приветствую всех. Требуется установить flash-галерею. Особенности: — полная русификация — на страницах расположены превьюшки, по 25 штук (размер их как на http://www.formula1.com/gallery/race/2008/794/) — разбивка на ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен скрипт опроса

    Порядка 10 вопросов, по несколько вариантов ответов на каждый из них Нужен опрос, чтобы стоял на сайте и работал Желательно без использования баз данных Возможна установка готового скрипта

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Php код — очистка exif

    Необходимо написать php код который бы чистил exif информацию в jpg файлах. Но есть одно ограничение — версия php 4. Т.е. необходимо что бы не рушилась функция createimagefromjpeg при подгрузке кеноновских(и ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Встроить скрипт в вирт маркет

    $20

    Есть скрипт нужно чтобы он инклюдился в полном описании товара , и добавить в админку кнопку добавления.. будет таких скриптов 7 разных видов = суть одна и таже знающему вирт маркет работы на 1 ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт на javascript для работы со списком

    $50

    Нужно сделать скрипт на javascript для работы со списком в таблице. Макет- http://bygp.ru/list.html Работа со списком включает: - возможность сортировки выбранного поля в списке ( один раз кликаем на поле- сортировка ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сделать полный аналог каталога

    $250

    Нужен полный аналог http://codebase.mql4.com/ru/ со всеми имеющимися функциями с предоставлением исходного кода. После создания добавить по 25 приложений в каждую категорию. Пожалуйста, добавляйте ваше предложение только после подробного ознакомления с системой. Я ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Удаленное редактирование постов движок вордпресс

    $50

    У меня есть 5 разных сайтов на движке вордпресс, нужна программа лучше скрипт для подключения к этим сайтам для внесения изменений в посты. Типа скрипт автоматизации для того чтобы на каждый сайт ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад