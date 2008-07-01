Модуль для ДЛЕ (универсальный)

Отличный пример тому, каком должен быть хорошо оплачиваемый фрилансер! После получения задания уточнил некоторые детали, и уже на следующий день предоставит отчет своей работы! Тут же исправил все баги выслушал и сделал дополнения по ТЗ. В данной области человек полностью понимает свое дело! Советую заказывать стоящие проекты!