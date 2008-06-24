Серверное исполнение - на пхп

Простенький скрипт в стиле найти и заменить.

2 режима работы

1 режим

Задан файл с путями и файлами, которые подлежат обработке - по 1 на строчку. Может быть и 1 строчка в нем, может и 50.

Задан файл с параметрами поиска - список данных по 1 на строчку.

Задан файл с параметрами замены - список данных по 1 на строчку.

Работа - берем набор файлов из заданного списка, ищем и меняем там данные по принципу - если ищем данные из первой строчки, то и

меняем их на данные из 1 строчки, если из 84 строчки ищем, то и меняем их на данные из 84 строчки.

По результатам работы выкидываем простой лог - файл такой то обработан - произведено 4 замены и т.д.

2 режим

Задан файл с масками - например - 12345?12345 - т.е. все что находится между 12345 подлежит замене.

Задан файл с путями и файлами, которые надо обрабатывать - по 1 на строчку.

Задан файл с данными для замены - для масок - по 1 на строчку.

Работы - берем набор файлов из заданного списка ищем и меняем там данные по принципу - если обрабатываем файл из первой строчки,

то и данный для замены (для маски) берем из соответсвующего файла так же из первой строчки, если 98, то из 98 строчки.

По результатам работы выкидываем простой лог - файл такой то обработан или не обработан, если масок не нашлось.

Лучше 2мя скриптами.

бюджет ДО - 20 - лучше меньше :).