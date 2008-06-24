Php код — очистка exif

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Завершен4 заявки154 просмотра

Необходимо написать php код который бы чистил exif информацию в jpg файлах.

Но есть одно ограничение — версия php 4.

Т.е. необходимо что бы не рушилась функция createimagefromjpeg при подгрузке кеноновских(и др. похожих) фоток :)

Бюджет 500 wmr

Если есть другие решения, готов обсуждать — icq:140529694.

P.S. оплата только после того, как увижу на вашем сервере, что моя фотка загрузилась и нормально сохранилась :)

PHP
17 лет назад
inetart
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

VladislavUmnov
Владислав 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
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Отличный заказчик. Очень понравилось с ним работать. Оплата произведена сразу. Рекомендую.

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VladislavUmnov
Владислав 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад