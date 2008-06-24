Для компании ООО "Светлана" ( www.mbasvetlana.com ) для доработки проекта международного портала знакомств www.dating-partner.com требуется опытный PHP программист, а лучше группа опытных программистов (студия). Требования: Отличное знание PHP, MySql, javascript, шаблонной системы ...
Добавить поля в форму заказа, для phpshop
Здравствуйте.
Требуется добавить поля в форму заказа как зарегистрированных пользователей так и не зарегистрированных, например ФИО, Город, Страна и т.д.
всего новых пунктов 7 штук
остальные либо уже есть на сайте либо нужно изменить просто названия.
пункты: Страна, Город, Метро должны быть в виде раскрывающегося списка, примеры списков есть.
Обязательно опыт работы с Phpshop так как нужно понимать что и куда должно идти и в какие формы.
если работа будет сделана хорошо подкину ещё доработки, поскольку сайт переводится со старого движка на новый поэтому их хватает.
более подробное ТЗ при переписке.
называйте цены, понимаю что очень сложно , но хотя бы примерно.
движок: phpshop Enterprise
с уважением.
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