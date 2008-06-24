Установка клона YouTube

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки170 просмотров

Нужно установить ClipShare 4.0 (нуленое) на сервер. Прикрепить оплату через кредитки.

Посетитель оплачивает абон. плату за месяц и получает код.

После он может зайти на сайт по коду и просматривать видео.

Видео без кода просматриваться не должно.

Обязательно указывайте цену и сроки.

Без цены и сроков предложения не рассматриваются.

Желательно в портфолио иметь анологичные работы

17 лет назад
shinkar
47 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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