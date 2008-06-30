Сделать сайт на dle

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок180 просмотров

Нужны люди профессионально разбирающиеся в данном движке, необходимо сделать один сайт. отписывайтесь здесь указывая аську. просьба пишите только те кто реально разбирается и знает в нем от а до я , а не думает так.

DLE
17 лет назад
anvexa
43 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

miraclechernov
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
30 отзывов
17 лет назад
$500
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Остались положительное впечатление от работы с вами. Четко поставлена задача, всегда онлайн - очень удобно работать. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

miraclechernov
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
30 отзывов
17 лет назад

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