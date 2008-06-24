Каталог товаров для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок222 просмотра

Для сайта на Joomla

Требуется каталог товаров с возможностью отображения в виде таблицы с сортировкой по некоторым полям.

Может быть сделано очень похоже на компонент RD Autos (http://www.rd-media.org/index.php?option=com_autos&func=maxview&cid=4)

Joomla
17 лет назад
Holodok
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18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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