Нужен плагин RSS-граббер под Wordpress последней версии. Требования: 1. Легкая установка и настройка. Мне не нужны прописывания таблиц и макросов и т.п. 2. Импорт полной статьи без обрезания. К сожалению, ...
Доска объявлений
Нужна доска объявлений наподобие этой: http://www.mir66.ru/help/yarmarka.htm
И что бы можно было помещать фотографии, что-то наподобие такого:http://www.chexov.info/component/option,com_marketplace/Itemid,27/
Пишите сюда: [email protected]
Заявки фрилансеров
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