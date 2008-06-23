Граббер Google Finance Stock Screener - php

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки212 просмотров

Php граббер

http://finance.google.com/finance/stockscreener

2 фрейма -

Верхний фрейм: http://finance.google.com/finance/stockscreener#...

(линк меняется с выбранамы параметрами)

Нижний фрейм: Кнопка "Получить список компаний" - прасит линк в верхнем фрейме, создает список компаний и деталей в XML

msft,aapls,goog - список знаков данных компаний

- детали каждой из данных компаний

.....

я выберу программиста через 5 дней.

оплачу через MoneyGram

(если хотите предоплату, ~$15 комиссия за ваш счет)

PHP
17 лет назад
alexlavr
Alex Lavr 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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