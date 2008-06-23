Интеграция osCommerce

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки172 просмотра

Есть большой проект, написан в php. Надо интегрировать creLoaded B2B, некоторие функции перенести из проекта в магазин. В сам магазин тоже нужно несколько доработок. По всей видимости кода написать надо не так уж много, но подумать придется. Материали при обсуждении. Без о/р с cre и с нежеланием разбираться в коде просьба не терять время.

PHP
17 лет назад
TeleSoftSG
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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