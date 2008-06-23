На поддомен скопировать контент сайта и поменять.

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Закрыт5 заявок231 просмотр

На поддомен скопировать контент сайта и поменять на казахский

http://gak.kz

Система управления абейрон.

Информация на казахском уже есть, нужно просто ее перенести на сайт. Но сначала нужно создать поддомен http://gak.kz/kz и скопировать туда содержимое, а потом поменять текст с русского на казахский.

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

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17 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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