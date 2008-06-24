Заменить линки оскомерц

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Завершен2 заявки155 просмотров

Нужен модуль для ОСКОМЕРЦ ВАМ ЭДИШН, для замены динамических ссылок на статичесские.

Ну, и собственно, нужно его прицепить. 176-208-561

17 лет назад
artemidze
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vovan_f
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
48 отзывов
17 лет назад
$45
2 дня
Нареканий нет, человек знает ПХП и оскомерц, работу закончил раньше сроков.Рекомендую, как опытного специалиста.
Все ок. Рекоммендую.

Заявки фрилансеров

vovan_f
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
48 отзывов
17 лет назад

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