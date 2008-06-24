Генератор robots.txt

Деньги взял, работу так до конца и не довел. То морозился что почтовики архивы не пропускают, то какие-то странные ответы писал вообще не по теме. После частичной работоспособности скрипта я выслал человеку деньги, но до конца он так работу и не довел, выставив мне запрет на написание личных сообщений. Смешно, из-за 10 долларов портить себе репутацию. Добавлено: В привате есть код, но он НЕ работает. И после сброса этого кода ВЫ мне запретили отсылку ЛС. Так что я вам это и написать не смог. Если вы не закончите врать, я попробую привлечь администрацию ресурса к решению этого вопроса. А уж невозможность отправить архив через емейл - это вообще 5+ :D Добавлено: Посмотреть как он не работает можно - скопируйте последний код из ЛС выложите его на свой хост и увидите как он не работает. Начиная с того что выбрав запрет на директории картиночным ботам поле для ввода файлов и директорий активным не становится и кончая тем что при нажатии на кнопку "генерировать" вообще ничего не происходит. Скопировал перед тестом ваш код 1:1 в пхп файл, ничего не работало. А возможность писать вам сообщения вы мне любезно закрыли, скинув этот нерабочий код. Благо переписка сохраняется и администрация веблансера наверняка сможет рассмотреть эту ситуацию. Да и вообще я не понял, почему вы мне запретили писать вам сообщения скинув этот нерабочий код либо не написав что кроме этого файла должно быть на хосте из прошлых файлов. Да и вообще - что за бред - почему не выложить архив с полным набором рабочих файлов на любой файл-хостинг, коль у вас с мылом такие чудеса происходят? Но это уже дело прошлое. Мой отзыв есть. Я не вижу причин его менять или убирать.