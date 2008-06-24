Генератор robots.txt

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок315 просмотров

Серверный скрипт генерации robots.txt по заданным параметрам.

Подгрузка списка ботов из файлов.

PHP 4, оплата WMZ

PHP
17 лет назад
c0p
Allert 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

arhangel-invest
Александр 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад
$20
1 день
Комментарий очень простой. Все выполнено как хотелось и работает как планировалось :) Алексей, спасибо за работу :) Было приятно посотрудничать.
Интересный заказы в наше время редкость. А хорошие заказчики - еще большая! Работать с этим человеком интересно и приятно. Заказ понятно, грамотно представлен и оплачен вовремя в полном объеме. :) Настроен на дальнейшее сотрудничество.
srgksv
Сергей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$10
Деньги взял, работу так до конца и не довел. То морозился что почтовики архивы не пропускают, то какие-то странные ответы писал вообще не по теме. После частичной работоспособности скрипта я выслал человеку деньги, но до конца он так работу и не довел, выставив мне запрет на написание личных сообщений. Смешно, из-за 10 долларов портить себе репутацию. Добавлено: В привате есть код, но он НЕ работает. И после сброса этого кода ВЫ мне запретили отсылку ЛС. Так что я вам это и написать не смог. Если вы не закончите врать, я попробую привлечь администрацию ресурса к решению этого вопроса. А уж невозможность отправить архив через емейл - это вообще 5+ :D Добавлено: Посмотреть как он не работает можно - скопируйте последний код из ЛС выложите его на свой хост и увидите как он не работает. Начиная с того что выбрав запрет на директории картиночным ботам поле для ввода файлов и директорий активным не становится и кончая тем что при нажатии на кнопку "генерировать" вообще ничего не происходит. Скопировал перед тестом ваш код 1:1 в пхп файл, ничего не работало. А возможность писать вам сообщения вы мне любезно закрыли, скинув этот нерабочий код. Благо переписка сохраняется и администрация веблансера наверняка сможет рассмотреть эту ситуацию. Да и вообще я не понял, почему вы мне запретили писать вам сообщения скинув этот нерабочий код либо не написав что кроме этого файла должно быть на хосте из прошлых файлов. Да и вообще - что за бред - почему не выложить архив с полным набором рабочих файлов на любой файл-хостинг, коль у вас с мылом такие чудеса происходят? Но это уже дело прошлое. Мой отзыв есть. Я не вижу причин его менять или убирать.
vadivasil
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

arhangel-invest
Александр 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов(-2)
17 лет назад
srgksv
Сергей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
vadivasil
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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