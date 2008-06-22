Модуль для DLE

Добрый день, хочу заказать модуль интернет магазина для DLE

Новость положить в корзину и заказать отправку файлов , которые были в новости по почте.

Возможна партнерка для сайтов которые бы хотели на этом зарабатывать

I_C_Q 621258

e-mail yigumnov_at_gmail.com