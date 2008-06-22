1. сайт Образец: http://results.lottorich.com/ небольшие изменения в верстке. (добавить несколько ссылок, изменить цвета, логотип, весь текст будет на русском) Лотереи будут другие: 3 русских, 1 укр, 4 американских. 2. Гаджет iGoogle. ...
Модуль для DLE
Добрый день, хочу заказать модуль интернет магазина для DLE
Новость положить в корзину и заказать отправку файлов , которые были в новости по почте.
Возможна партнерка для сайтов которые бы хотели на этом зарабатывать
I_C_Q 621258
e-mail yigumnov_at_gmail.com
Заявки фрилансеров
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