Верстка сайта под Битрикс

Добрый день!

Нужен специалист по Битрикс. Возможно долговременное сотрудничество по другим проектам.

Те, кто хочет "попробовать" и не сталкивался реально - не пишите ничего.

Портфолио - обязательно. Желательно, чтобы специалист был фрилансером, а не учился или работал и вечерами чтото делал.

Важно чтобы была постоянная связь (телефон, icq, e-mail).

Нужно сделать сайт с каталогом продукции. (дизайн в аттаче)

Пишите цену!