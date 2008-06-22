Верстка сайта под Битрикс

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Закрыт8 заявок172 просмотра

Добрый день!

Нужен специалист по Битрикс. Возможно долговременное сотрудничество по другим проектам.

Те, кто хочет "попробовать" и не сталкивался реально - не пишите ничего.

Портфолио - обязательно. Желательно, чтобы специалист был фрилансером, а не учился или работал и вечерами чтото делал.

Важно чтобы была постоянная связь (телефон, icq, e-mail).

Нужно сделать сайт с каталогом продукции. (дизайн в аттаче)

Пишите цену!

17 лет назад
flashday
Валерий 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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