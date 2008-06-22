Нужна команда из 2-4х программистов PHP на постоянную загрузку проектами!
Верстка сайта под Битрикс
Добрый день!
Нужен специалист по Битрикс. Возможно долговременное сотрудничество по другим проектам.
Те, кто хочет "попробовать" и не сталкивался реально - не пишите ничего.
Портфолио - обязательно. Желательно, чтобы специалист был фрилансером, а не учился или работал и вечерами чтото делал.
Важно чтобы была постоянная связь (телефон, icq, e-mail).
Нужно сделать сайт с каталогом продукции. (дизайн в аттаче)
Пишите цену!
Заявки фрилансеров
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