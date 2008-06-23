Написать модули для DLE

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Завершен7 заявок253 просмотра

Грабер курса валюты с сайта cbr.ru

Грабер погоды с геосметика

Доска объявлений

DLE
17 лет назад
dr-Nemo
Вадим 
52 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов(-1)

Выбранные исполнители

miraclechernov
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
30 отзывов
17 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все оплатил как и договорились. Было приятно работать. Рекомендую.
KorsaR-ZN
32 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 отзывов
17 лет назад
$30
Отлично справился с заданием помог составить ТЗ Приятен в общений, очень сильно помог с составлением ТЗ Рекомендую, буду ещё заказывать.
Хороший Заказчик! Оплатил все как договаривались! было приятно с ним работать!

Заявки фрилансеров

miraclechernov
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
30 отзывов
17 лет назад
KorsaR-ZN
32 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 отзывов
17 лет назад