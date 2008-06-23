Написать модули для DLE

Интересует создание офисной флэш игры для бухгалтерского сайта - нечто между пузырями и тетрисом, только с цифрами (падающие в стакан цифры, исчезающие по определенной зависимости). Идея игры, внешнего вида, и примерный алгоритм есть, нужно только ...