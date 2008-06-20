Есть сайт недвижимости, нужно приделать карту как на .banzza.com и добавить немного функционала hxxp://www.banzza.com/add_sale.php и чтобы все обьекты отображались на карте на первой странице с сылками сбоку. дизайн сделали ...
Залить скрипт на хостинг
Залить скрипт на хостинг
Заявки фрилансеров
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