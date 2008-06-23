Флеш-презентация. Срочно!

Здравствуйте, уважаемые Фрилансеры!

Есть такая задача: по нарисованному в PSD макету нужно "нарезать" flash-презентацию (только программинг и заполнение контентом).

Исходные данные:

1. psd-макет;

2. тексты в ворде;

3. архив с фотографиями.

Нужно:

1. Вставить скрипт, который бы делал "авторан" (для записи на CD-визитку);

2. Сделать авторастяжение (чтобы черный фон заполнял весь экран, была "резина");

3. Настроить гиперссылки (кнопки);

4. Занести тексты для разделов;

5. Занести галерею фотографий (9 галерей по 5-7 фото), фото при нажатии должны увеличиваться!

Работу готовы начать прямо сейчас, срок на работу - 1 день (все есть, куда больше...).

Всем спасибо за предложения!