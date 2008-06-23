Флеш-презентация. Срочно!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки151 просмотр

Здравствуйте, уважаемые Фрилансеры!

Есть такая задача: по нарисованному в PSD макету нужно "нарезать" flash-презентацию (только программинг и заполнение контентом).

Исходные данные:

1. psd-макет;

2. тексты в ворде;

3. архив с фотографиями.

Нужно:

1. Вставить скрипт, который бы делал "авторан" (для записи на CD-визитку);

2. Сделать авторастяжение (чтобы черный фон заполнял весь экран, была "резина");

3. Настроить гиперссылки (кнопки);

4. Занести тексты для разделов;

5. Занести галерею фотографий (9 галерей по 5-7 фото), фото при нажатии должны увеличиваться!

Работу готовы начать прямо сейчас, срок на работу - 1 день (все есть, куда больше...).

Всем спасибо за предложения!

17 лет назад
dmitrij-mitvol
Дмитрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Darsi
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все четко - четкое задание, четкая оплата. Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Darsi
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад