Есть сайт недвижимости, нужно приделать карту как на .banzza.com и добавить немного функционала hxxp://www.banzza.com/add_sale.php и чтобы все обьекты отображались на карте на первой странице с сылками сбоку. дизайн сделали ...
Флеш-презентация. Срочно!
Здравствуйте, уважаемые Фрилансеры!
Есть такая задача: по нарисованному в PSD макету нужно "нарезать" flash-презентацию (только программинг и заполнение контентом).
Исходные данные:
1. psd-макет;
2. тексты в ворде;
3. архив с фотографиями.
Нужно:
1. Вставить скрипт, который бы делал "авторан" (для записи на CD-визитку);
2. Сделать авторастяжение (чтобы черный фон заполнял весь экран, была "резина");
3. Настроить гиперссылки (кнопки);
4. Занести тексты для разделов;
5. Занести галерею фотографий (9 галерей по 5-7 фото), фото при нажатии должны увеличиваться!
Работу готовы начать прямо сейчас, срок на работу - 1 день (все есть, куда больше...).
Всем спасибо за предложения!
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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