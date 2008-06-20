Приделать к Irealty 4.3 gmap или ymap

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Закрыт4 заявки164 просмотра

Есть сайт недвижимости,

нужно приделать карту как на .banzza.com и добавить немного функционала

hxxp://www.banzza.com/add_sale.php

и чтобы все обьекты отображались на карте на первой странице с сылками сбоку.

дизайн сделали с горем по-полам..

oцените все.

жду предложений.

17 лет назад
Sterzsh
125 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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