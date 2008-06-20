Требуется специалист для установки и настройки модуля CyberSource в OSCommerce. Требования к вам: вы должны хорошо знать OSCommerce и в качестве доказательства указать 1-2 сайта сделанных вами на этой платформе. Бюджет: ...
Приделать к Irealty 4.3 gmap или ymap
Есть сайт недвижимости,
нужно приделать карту как на .banzza.com и добавить немного функционала
hxxp://www.banzza.com/add_sale.php
и чтобы все обьекты отображались на карте на первой странице с сылками сбоку.
дизайн сделали с горем по-полам..
oцените все.
жду предложений.
Заявки фрилансеров
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