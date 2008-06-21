Необходимо доработать VirtueMart. В карточку товара, необходимо добавить следующие характеристики (которые одновременно будут являться краткой характеристикой товара): Наименование цена (от и до) Материал Ширина Длина ...
Создать прелоадер на флэш с лого компании
День добрый
Создать прелоадер на флэш с существующим лого и отражением внизу.
Пример прелоадера: http://paganez.h.com.ua/portfolio/item_34
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