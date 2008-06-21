Создать прелоадер на флэш с лого компании

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок268 просмотров

День добрый

Создать прелоадер на флэш с существующим лого и отражением внизу.

Пример прелоадера: http://paganez.h.com.ua/portfolio/item_34

17 лет назад
igor_gold
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

sbdiz
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$10
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

sbdiz
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад