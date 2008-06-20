Модификация PHP новостной ленты, гостевой книги

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок216 просмотров

Необходимо Модифицировать имеющийся PHP скрипт имеющейся новостной енты и гостевой книги.

Работа не сложная, и сделать надо быстро.

Оплата соответствующая.

... в зависимости от результата, дальнейшее сотрудничество

PHP
17 лет назад
svrmike
Михаил 
51 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

camoroh13
Кирилл 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

camoroh13
Кирилл 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад