Создание плагина для редактора в Joomla
Плагин для визуального редактора JCE. Там нужна кнопка, которая будет вставлять определенный код в место в тексте, где поставлен курсор. Например такой:
текст.
Выбранный исполнитель
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