Создание плагина для редактора в Joomla

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки195 просмотров

Плагин для визуального редактора JCE. Там нужна кнопка, которая будет вставлять определенный код в место в тексте, где поставлен курсор. Например такой:

текст

.
Joomla
17 лет назад
IGORA
47 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

flyupstudio
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Правильная постановка задачи. Своевременная оплата. Было приятно работать с таким заказчиком

Заявки фрилансеров

flyupstudio
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад