Система купли продажи ссылок и траффика

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки220 просмотров

Добрый день. Нужен профессиональный кодер способный написать систему купли продажи ссылок и траффика, о цене договоримя, все вопросы и т.п. задавать в icq 421632

17 лет назад
Gster
Гена 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

mbippl
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$200
1 день
Этот заказчик настоящий лохотрон уважаемые веблансеры пожелеете если свяжитесь с этим заказчиком просто вы не чего не получите за работу а самое главное потратите драгоценное время в пустую.

Заявки фрилансеров

mbippl
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад