Небольшая доработка CMS регистрации

Вот краткое описание

1. Пользователь нажимает на баннер и попадает на промо сайт.

2. На промо сайте описано, почему юзеру выгодно зарегистрировать свою команду (мотивация, описание призов, возможно демо тур по виртуальному пикнику), турнирная таблица команд (если нужно), условия акции. Ну и сама форма регистрации.

3. Регистрация. Пользователь создает свою команду (вводит ее имя) и вводит свои данные: ФИО, пол, e-mail и выбрать своего персонажа. Дальше ему предлагают зарегистрировать 3х друзей введя их ФИО и e-mail.(При этом всегда висит предупреждение, что если у них не будет 14 человек то они ничего не получат. Потому мол введите существующих друзей и проверьте их e-mail).

4. Трем друзьям создателя группы приходит на e-mail приглашение присоединится и вкратце описана суть. Причем первому другу приходит приглашение с возможностью зарегистрировать 4 друзей, остальным двум по 3 друга. Приглашенный друг заходя по ссылке регистрирует себя (вдруг создатель группы не помнит его отчество или с ошибкой написал фамилию) и выбирает персонажа. И потом приглашает своих друзей.

5. Новым друзьям приходит приглашение и требуется зайти по ссылке и зарегистрировать себя и выбрать персонажа.

6. Если через 2 дня после создания группы не соберется 14 друзей, то всем уже зарегистрированным приходит письмо примерно такого содержания: «Дорогие «юзеры» у вас сейчас зарегистрировано 8 человек: Петя, Ваня, Дима..... Для того что бы участвовать в розыгрыше вам надо 14 человек. Потому по этой ссылке http//…. Вы можете зарегистрировать еще своих друзей (количество не ограниченно). Вы получите доступ к виртуальному пикнику, как только зарегистрируются все 14 человек » Если через два дня группа не собралась то высылается подобный e-mail повторно. Так он повторяется еще 2 или 3 раза если группа так и не собралась, то ей e-mail больше не приходят.

7. Когда набралось 14 человек они все получают e-mail с приглашением на виртуальный пикник. На виртуальном пикнике юзеры могут: общаться в чате, играть в игры, читать статьи про вина, перейти на сайт производителя, создать свой виртуальный пикник.