Добавить страницы. Битрикс.

$50
  1. Биржа фриланса
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Завершен4 заявки154 просмотра

Добрый день!

В разделе "Пресса" (http://www.sofrench.ru/press/) необходимо к каждому журналу добавить ссылку "Читать статью", нажимая на которую человек попадал бы на страничку с текстом статьи.

Сроки - 1-5 дней

17 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

BigC
37 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Большое спасибо за работу! Выполненна оперативно, все четко и верно!! Неожидал, что реально так быстро все будет сделано, буквально за час. Буду еще обращаться однозначно.
Всё оплатил как и договаривались. Сотрудничеством доволен, будем продолжать

Заявки фрилансеров

BigC
37 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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