Имеется галерея 4images 1.7.5 необходимо установить для неё пару модов: 1. возможность просмотра аля photofile.ru или подобные, где сразу видны превью всех фото из галереи 2. добавить возможность включения режима показа слайд-шоу ...
Добавить страницы. Битрикс.
Добрый день!
В разделе "Пресса" (http://www.sofrench.ru/press/) необходимо к каждому журналу добавить ссылку "Читать статью", нажимая на которую человек попадал бы на страничку с текстом статьи.
Сроки - 1-5 дней
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