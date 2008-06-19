CMS Joomla 1.0.12 Задание состоит из модификации плагина CBGallery (CommunityBuilder) и создания компонента, выполняющего загрузку прайс-листов, поиск по ним и их отображение. Очень подробное Тех. задание в аттаче.
Приложение по регистрации на доски объявлений
Необходимо решить сложную задачу. А именно, разработать приложение для сайта по упрощению одновременной регистрации определенного вида информации на тематические доски объявлений.
Сложность задачи состоит в том, что многие тематические доски объявлений предоставляют различные виды регистрации, в частности:
1. С подтверждением пароля по email.
2. С капчей и подтверждением.
3. Простая регистрация без подтверждения.
4. Постинг объявы без регистрации.
В результате необходимо продумать функционал удобного web-приложения для сайта, по одновременному постингу объявлений на 10-20 тематических досок объявлений.
**Прошу отнестись к тендеру серьезно, оценить свои силы и представлять конкретный и адекватный план решения данного вопроса. На запросы типа "Готов взяться, вот моё портфолио" отвечать не буду.
Готов обсудить с каждым его алгоритм разработки такого приложения.
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