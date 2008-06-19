Приложение по регистрации на доски объявлений

Необходимо решить сложную задачу. А именно, разработать приложение для сайта по упрощению одновременной регистрации определенного вида информации на тематические доски объявлений.

Сложность задачи состоит в том, что многие тематические доски объявлений предоставляют различные виды регистрации, в частности:

1. С подтверждением пароля по email.

2. С капчей и подтверждением.

3. Простая регистрация без подтверждения.

4. Постинг объявы без регистрации.

В результате необходимо продумать функционал удобного web-приложения для сайта, по одновременному постингу объявлений на 10-20 тематических досок объявлений.

**Прошу отнестись к тендеру серьезно, оценить свои силы и представлять конкретный и адекватный план решения данного вопроса. На запросы типа "Готов взяться, вот моё портфолио" отвечать не буду.

Готов обсудить с каждым его алгоритм разработки такого приложения.