CMS Joomla компонент работы с прайс-листами

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок301 просмотр

CMS Joomla 1.0.12

Задание состоит из модификации плагина CBGallery (CommunityBuilder) и создания компонента, выполняющего загрузку прайс-листов, поиск по ним и их отображение.

Очень подробное Тех. задание в аттаче.

Joomla
16 лет назад
nondescript
Neophron 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

vreshch
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$300
4 дня

Заявки фрилансеров

vreshch
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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