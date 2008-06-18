Значит есть новостной сайт. На нём есть несколько разделов, новости из них на главной не публикуются. Нужно сделать, чтобы на главной было 4 вертикальных колонки(по 1 на раздел), где будет размещена часть последней новости из ...
CMS Joomla компонент работы с прайс-листами
CMS Joomla 1.0.12
Задание состоит из модификации плагина CBGallery (CommunityBuilder) и создания компонента, выполняющего загрузку прайс-листов, поиск по ним и их отображение.
Очень подробное Тех. задание в аттаче.
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