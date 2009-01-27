Написать систему

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен18 заявок435 просмотров

Нужно написать систему, все подробности скину в личку или в icq

17 лет назад
STIMIK
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

morozweb
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$1000
shh-studio
Андрей 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$350
Сотрудничеством очень доволен! Получил все что хотел в короткий срок и без проблем. Как основной проект, так и последующие доработки и собственно поддержку. Все работает ровно уже более 3х месяцев. Помимо исполнения понравилось, что мастер участвовал, вносил предложения по улучшению и всячески помогал решать те или иные проблемы. В общем дополнительно приятно что к проффесионализму добавляется умение найти общий язык! Рекомендую работать с этим человеком!
Хороший заказчик. Объясняет все детально (пусть и долго), хорошо знает чего хочет. Оплата своевременная, соответствующая объему работ. Готов идти на уступки по поводу сроков и предоплат в разумных пределах. Остался лдоволен и сотрудничаю уже пол года.

Заявки фрилансеров

morozweb
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
shh-studio
Андрей 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад