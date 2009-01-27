Написать систему

Сотрудничеством очень доволен! Получил все что хотел в короткий срок и без проблем. Как основной проект, так и последующие доработки и собственно поддержку. Все работает ровно уже более 3х месяцев. Помимо исполнения понравилось, что мастер участвовал, вносил предложения по улучшению и всячески помогал решать те или иные проблемы. В общем дополнительно приятно что к проффесионализму добавляется умение найти общий язык! Рекомендую работать с этим человеком!