Уникализировать тексты в mysql базе

НЕ ПИШИТЕ МНЕ В ЛИЧКУ, ICQ ИЛИ E-MAIL. ПРОСТО ОСТАВЬТЕ ЗДЕСЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ССЫЛКУ НА ПОРТФОЛИО, Я РАССМОТРЮ. Нужно написать 2 WordPress плагина. Вернее, один модифицировать, а второй сделать с нуля. ...