Уникализировать тексты в mysql базе

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок354 просмотра

Есть база с контентом, нужно сделать все тексты уникальными для поисковиков

MySQL
17 лет назад
cats
55 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров