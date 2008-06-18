НЕ ПИШИТЕ МНЕ В ЛИЧКУ, ICQ ИЛИ E-MAIL. ПРОСТО ОСТАВЬТЕ ЗДЕСЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ССЫЛКУ НА ПОРТФОЛИО, Я РАССМОТРЮ.

Нужно написать 2 WordPress плагина. Вернее, один модифицировать, а второй сделать с нуля.

1. Autosubmitter. Для русских и западных социалок. Добавляет:

- ссылку

- название

- описание

- теги

Добавляет на аккаунт социалок, которые находятся в нашей базе, сразу после добавления поста на блог. Автоматически.

2. Related Posts: revolution. )))

Те же функции, что и в оригинальном Related Posts, но только чтобы не в рамках одного блога выбирались похожие статьи, сразу несколькимх. В настройках выбирается, какие блоги связывать между собой, в каком количестве ссылки связывать.

За каждый готов заплатить по 30$

НЕ ПИШИТЕ МНЕ В ЛИЧКУ, ICQ ИЛИ E-MAIL. ПРОСТО ОСТАВЬТЕ ЗДЕСЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ССЫЛКУ НА ПОРТФОЛИО, Я РАССМОТРЮ.