Требуется подработать скрипты магазина Shop-Script Premium под определённые требования. Требуется для сайта telespektakli.ru сделать так, чтобы при оформлении заказа (основная валюта сайта - "количество дисков") итоговая цена округлялась до целого числа дисков ...
Написать 2 WordPress плагина
НЕ ПИШИТЕ МНЕ В ЛИЧКУ, ICQ ИЛИ E-MAIL. ПРОСТО ОСТАВЬТЕ ЗДЕСЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ССЫЛКУ НА ПОРТФОЛИО, Я РАССМОТРЮ.
Нужно написать 2 WordPress плагина. Вернее, один модифицировать, а второй сделать с нуля.
1. Autosubmitter. Для русских и западных социалок. Добавляет:
- ссылку
- название
- описание
- теги
Добавляет на аккаунт социалок, которые находятся в нашей базе, сразу после добавления поста на блог. Автоматически.
2. Related Posts: revolution. )))
Те же функции, что и в оригинальном Related Posts, но только чтобы не в рамках одного блога выбирались похожие статьи, сразу несколькимх. В настройках выбирается, какие блоги связывать между собой, в каком количестве ссылки связывать.
За каждый готов заплатить по 30$
НЕ ПИШИТЕ МНЕ В ЛИЧКУ, ICQ ИЛИ E-MAIL. ПРОСТО ОСТАВЬТЕ ЗДЕСЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ССЫЛКУ НА ПОРТФОЛИО, Я РАССМОТРЮ.
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